Traje à Vianesa tem "todas as condições" para ser Património Mundial

O ministro da Cultura referiu que o Traje à Vianesa apresenta “todas as condições” para ser Património Mundial.

“O traje vianense está muito, muito bem encaminhado. Tem todas as condições para entrar na lista indicativa, que é o primeiro passo para se poder candidatar a património da UNESCO”, disse o governante, em Viana do Castelo, onde participou no cortejo da Romaria D’Agonia.

De acordo com o governante, a lista é feita pela Direção-Geral do Património Cultural e, posteriormente, avaliada pelo Conselho Nacional de Cultura.

“Depois de ser inscrita na lista indicativa, entra para a Comissão Nacional da UNESCO, que está no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros e começa o seu caminho no sentido de consolidar uma candidatura”, referiu.

“O traje de Viana está nas nossas prioridades, mas há análises a serem feitas por peritos independentes e especialistas. Penso que é um projeto que está no bom caminho”, completou.

No final de 2016 foi publicado em Diário da República, a certificação no REgisto Nacional de Produções Artesanais Tradicionais do Traje à Vianesa. O traje é feito em linho e tem várias cores, destacando-se o vermelho e o preto. é conhecido por ter sido usado há cerca de 120 anos pelas raparigas das aldeias perto de Viana do Castelo.