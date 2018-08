SNS com menos do dobro de reumatologistas necessários

Dos 177 reumatologistas existentes no país, apenas cerca de 100 estão a trabalhar no setor público

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem menos de metade dos reumatologistas necessários.

Segundo o jornal “Público”, dos 177 reumatologistas que existem em Portugal, apenas cerca de 100 estão a trabalhar no setor público. Segundo a estimativa feita pelo presidente do colégio de reumatologia da Ordem dos Médicos, são precisos 250 para dar uma resposta adequada.

No entanto, a partir do próximo mes, o SNS ganha mais Sete especialistas nesta área, porque é a altura em que os concorrentes dos concursos vão ser colocados nos serviços. E no próximo ano haverá 20 vagas para recém especializados.

O responsável disse ao mesmo jornal que as doenças reumáticas são “crónicas” e as “mais prevalentes dos adultos”, provocando uma “série de impactos na qualidade de vida, de capacidade funcional, de custos económicos e sociais para o indivíduo e a sociedade”. “São as doenças que mais afectam as pessoas em termos de baixas e reformas antecipadas", completou.