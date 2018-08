Novo filme de Kevin Spacey só foi visto por dez pessoas

A estreia do filme nos EUA rendeu 126 dólares (cerca de 110 euros) na sexta-feira. O filme com com Ansel Elgort, Taron Egerton, Billie Lourd e Emma Roberts no elenco, estreou em apenas dez salas.

Em média cada sala, pouco mais de dez euros em receitas o que dá um espectador por sessão. Quando as acusações surgiram, a distribuidora ponderou cancelar o filme, mas acabou por manter a data de lançamento, decidindo porém que poucas salas teriam acesso à exibição.

Spacey já tinha sido afastado da série "House of Cards", onde desempenhava o papel principal, e substituído por Christopher Plummer no filme ‘All the Money in the World’, de Ridley Scott. A Netflix também cancelou um filme sobre Gore Vidal, em que Spacey iria desempenhar o papel do escritor.