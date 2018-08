Liga. Penálti dá triunfo ao FC Porto aos 90'+5'

Arrancado a ferros, mas vale os mesmos três pontos dos 5-0 ao Chaves na semana passada. O FC Porto foi ao Jamor vencer o Belenenses SAD por 3-2, com o golo do triunfo a surgir aos 90'+5' na sequência de uma grande penalidade assinalada após recurso do árbitro Carlos Xistra ao sistema do vídeo-árbitro (VAR), e segue na liderança tripartida do campeonato, ao lado de Benfica e Sporting.

Os dragões adiantaram-se aos 26 minutos, num cabeceamento fulgurante do jovem central português Diogo Leite, e aumentaram a contagem assim que se iniciou a segunda parte, com Otávio a aproveitar uma asneira monumental de Dálcio - curiosamente um jogador que se encontra no conjunto belenense por empréstimo... do Benfica - e a bater Muriel.

Aos 56', um penálti assinalado por mão na bola de Diogo Leite - também aqui com recurso ao VAR - permitiu a Fredy bater Casillas. E aos 83', a coroar uma grande exibição, o internacional angolano viria a assistir Keita para o golo do empate.

O surpreendente 2-2 corria para o final quando Herrera disparou de fora da área e a bola desviou no braço direito de Henrique, campeão do mundo de sub-20 em 2011 pelo Brasil e reforço do Belenenses para esta temporada. Depois de vários minutos de indecisão, Xistra apontou para a marca de grande penalidade e Alex Telles, que já havia assistido para o golo de Diogo Leite, confirmou o triunfo portista - o primeiro do FC Porto nas últimas cinco deslocações ao terreno dos azuis do Restelo... que agora jogam no Jamor, devido ao imbróglio entre clube e SAD.