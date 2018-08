BdC envia mensagem a jogadores assinando “o vosso presidente”

Bruno de Carvalho causou algum desconforto no balneário leonino depois de enviar aos jogadores uma mensagem de incentivo para o jogo contra o Vitória Futebol Club onde se autointitulava de presidente do clube, avança o Correio da Manhã.

Assinando “o vosso presidente”, Bruno de Carvalho teve ainda o cuidado de enviar textos personalizados de forma a denunciar quem teria divulgado publicamente a mensagem.

Esta situação surge no seguimento da reivindicação do lugar de presidente do Sporting por Bruno de Carvalho, esta sexta-feira. O ex-líder leonino foi ao estádio Jose de Alvalade para entregar uma providência cautelar do Tribunal de Lisboa que, alegadamente, iria anular a assembleia geral extraordinária que, a 23 de julho, o destituiu de presidente. O documento nunca chegou a ser revelado e Artur Torres pereira, presidente da comissão de gestão do clube, acusou BdC de mentir.

A decisão referente à providência cautelar foi contestada pela comissão de gestão, o que significa que está a decorrer um prazo de 10 dias solicitado pela mesma. Bruno de Carvalho tinha conhecimento desse prazo requerido pela comissão de gestão para contestar, mas mesmo assim Bruno de Carvalho foi até Alvalade para reclamar o fim da comissão de gestão e o regresso à posição de presidente leonino.