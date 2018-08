Apple Store evacuada depois de explosão de iPad

Uma loja da Apple em Amesterdão, Holanda, evacuada este domingo depois de um iPad ter explodido. Três clientes tiveram de receber tratamento devido a problemas respiratórios causados pela emissão de gases pelo aparelho, avança o jornal holandês AT5.

O que levou à explosão do aparelho foi o sobreaquecimento da bateria. No entanto não se sabe se o iPad incendiou, sabe-se apenas que os funcionários da loja terão colocado o dispositivo num contentor especial com areia para não alastrar o fogo. No entanto, não foi possível conter a emissão de gases provocada pelo sobre aquecimento da bateria.

Os bombeiros foram chamados ao local e a loja acabou mesmo por ser evacuada, tendo reaberto no mesmo dia.

Também em janeiro um iPhone tinha explodido devido ao sobreaquecimento da bateria durante uma exposição em Zurique.