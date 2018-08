Saiba o que Obama vai ler este verão e inspire-se

Barack Obama decidiu divulgar a lista de livros que o vão acompanhar este verão, para, quem sabe, inspirar outras pessoas a segui-lo. Ao todo são cinco as obras que vão fazer companhia ao ex-presidente “quando as coisas desaceleram um pouco, seja nas férias com a família ou apenas numa tarde tranquila”.

O primeiro livro apresentado é o “Educated”, escrito por Tata Westover. É “um notável livro de memórias de uma jovem mulher criada numa família de sobreviventes em Idaho, que se esforça para estudar enquanto ainda demonstra uma grande compreensão e amor pelo mundo que deixa para trás”, escreveu Obama na sua conta de Facebook.

Já o “Warlight”, de Michael Odaatje, para o ex-presidente, passar por “uma meditação sobre os efeitos prolongados da guerra na família”. Enquanto se Obama preferir “um retrato comovente dos efeitos de uma condenação injusta num jovem casal afro-americano” vai optar pelo romance “An American Marriage” de Tayari Jones.

Também o Prémio Nobel V.S. Naipaul tem um dos seus romances entre a lista de Obama. “A House for Mr. Biswas” é o “primeiro grande romance do Prémio Nobel sobre crescer em Trindade e o desafio da identidade pós-colonial”.

Por último Obama apresenta “Factfulness”, de “um notável especialista internacional em saúde pública”, Hans Rosling. Para o ex-presidente trata-se de um livro “sobre o potencial para o progresso humano quando trabalhamos com factos e não com os nossos preconceitos.