Número de mortes causadas pelas cheias em Kerala ultrapassa os 400

As inundações causadas pelas chuvas torrenciais que têm afetado Kerala, uma zona do sul da Índia, já provocaram mais de 400 mortes. As autoridades indianas revelam que estas são as inundações mais graves dos últimos 100 anos, nesta zona do país.

As chuvas, que já vêm desde 8 de agosto, provocaram também desabamento de terras e colapso de infraestruturas. No entanto, o nível de água já começou a descer, o que levou à descoberta de mais vítimas.

São já 725 mil o número de pessoas que tiveram de recorrer aos 5.645 abrigos criados pelas autoridades indianas, afirmou o chefe do governo de Kerela Pinarayi Vijayan, este domingo.

De acordo com as autoridades, o valor dos danos está avaliado de momento em cerca de 2,6 mil milhões de euros. O primeiro-ministro, Narendra Modi, sobrevoou as zonas mais atingidas este sábado e prometeu uma ajuda de emergência num valor superior a 60 milhões de euros.

Kerala é o estado mais atingido pelas chuvas desta época, mas não é o único. As inundações já tiraram a vida de mais mil pessoas em sete estados da Índia desde o princípio das monções.