Portugueses estão entre os que menos gastam em férias

Também mais de metade dos portugueses preferem fazer férias no próprio país

Já se sabe que nas férias gasta-se sempre mais dinheiro, no entanto os portugueses são quase os campeões da poupança. Segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, os portugueses gastam em média 136 euros por viagem turística, quando a média da União Europeia é de 336 euros.

Portugal aparece em terceiro lugar a contar do fim da lista dos países que mais gasta em férias. Só os romenos (com média de 107 euros) e os checos (129 euros) ultrapassam Portugal.

Do lado oposto da lista está o Luxemburgo em que os habitantes gastam, em média 768 euros por viagem. Os malteses aparecem em segundo, com 646 euros, e os austríacos em terceiro, com 607 euros.

No entanto, quando contabilizado em termos absolutos, os alemães recebem a medalha de ouro dos gastos. Nas férias de 2016, os habitantes da Alemanha gastaram 120 mil milhões de euros, o que representa 28% da despesa turística da União Europeia (428 mil milhões de euros).

Em Portugal o slogan “vá para fora cá dentro” – uma campanha do Turismo de Portugal emitida em 1995 – deixou marca: mais de metade dos portugueses (66%) preferem o turismo doméstico, ocupando o quinto lugar mais alto da União Europeia. Por outro lado, a tendência europeia é optar por passar férias noutro país. 55% preferem sair do país de origem, enquanto 45% fazem turismo doméstico.