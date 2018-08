Toys ‘R’ Us é comprada por empresa portuguesa e continua ativa em Portugal e Espanha

Esta segunda-feira, a cadeia de brinquedos Toys ‘R’ Us anunciou, em comunicado, que irá continuar ativa em Portugal e Espanha.

“A operação da Toys ‘R’ Us Ibéria continuará em funcionamento e desenvolvimento em Espanha, após um processo de aquisição por investidores portugueses, a Green Swan, representada por Paulo Andrez”, refere o comunicado.

O mesmo documento diz ainda que “este processo garante a continuidade do negócio da Toys 'R' Us em Espanha e Portugal, mantendo-se em funcionamento todas as lojas e garantindo a manutenção dos postos de trabalho”. Esta decisão surge após “alguma incerteza, derivada do encerramento do negócio em mercados como os Estados Unidos e Reino Unido”.

Paulo Sousa Marques ocupará o cargo de novo presidente executivo da empresa. No comunicado o presidente referiu que estão “muito confiantes e seguros do futuro desta empresa” e que estão “muito motivados para continuar a oferecer às famílias, aos seus bebés e crianças, as melhores ofertas de produtos”.