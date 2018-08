Situação clínica de doentes isolados em Penafiel devido a bactéria dada como “completamente dominada”

Esta segunda-feira, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) revelou que a situação dos doentes que estavam isolados devido a uma bactéria multirresistente “está completamente dominada”.

Segundo o comunicado do hospital, já “foram rastreados todos os doentes internados, não havendo mais nenhum doente infetado”. A nota refere ainda que “os portadores da bactéria ainda internados (não afetados) irão tendo alta ao longo dos próximos dias, de acordo com as diferentes patologias que levaram ao internamento (e que não foi a bactéria em causa).

“Os seis doentes infetados ainda internados terão também previsivelmente a sua situação clínica resolvida em breve”, adiantou a unidade hospitalar.

Na semana passada, o número de doentes isolados subiu de 26 para 35. Na quinta-feira, o hospital referiu que estavam em isolamento 35 doentes “sendo que deste se mantém o mesmo número de infetados, sete, e os restantes são somente portadores”.

“É comum verificar-se a existência da bactéria em questão”, disse a administração do hospital, e por isso não existe “motivo de grande preocupação, mas sim vigilância e acompanhamento apropriados para o efeito”.