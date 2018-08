Imagine estar a passar uns dias de férias descansado, num local paradisíaco, e, de repente, ser surpreendido por um animal selvagem.

Foi isso que aconteceu a um grupo de turistas, que passavam férias num hotel em Limpopo, na África do Sul. A piscina deste estabelecimento foi o local escolhido por um grupo de elefantes para beberem água.

No vídeo, captado pelo guia do resort Mhondoro Lodge, é possível ver um elefante a beber água, com uma jovem mesmo à sua frente.