O álbum mais vendido de sempre já não é ‘Thriller’ de Michael Jackson

Este álbum conseguiu disco de platina 38 vezes, contra as 33 vezes de ‘Thriller’

Os Eagles ultrapassaram, esta segunda-feira, o rei da pop no número de vendas, com o álbum ‘Their Greatest Hits 1971-1975’. O disco ‘Thriller’, lançado em 1976, deixa assim a liderança e passa para segundo lugar.

De acordo com a Recording Industry Association of America à agência Associated Press, o álbum dos Eagles conseguiu ser disco de platina 38 vezes, enquanto o de Michael Jackson ficou pelas 33.

Atingir platina uma vez significa que o total de vendas, downloads e streams chegou a um total de um milhão; ou seja, os Eagles conseguiram vender o total de 38 milhões de cópias.

O membro da banda, Don Henley, já respondeu a esta vitória: “Estamos muito gratos às nossas famílias, ao nosso manager, à nossa equipa, às pessoas da rádio e, mais importante, aos nossos fãs que nos acompanham há 46 anos.”