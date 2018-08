Ténis. Djokovic bate Federer e completa o Golden Masters (com vídeo)

Novak Djokovic é o primeiro tenista de sempre a vencer todos os nove torneios Masters 1000 que compõem o calendário ATP. O tenista sérvio derrotou Roger Federer na final do torneio de Cincinnati, com duplo 6-4, um mês depois de vencer o Grand Slam de Wimbledon, e vingou as cinco finais já perdidas naquele recinto (três frente ao suíço).

Aos 31 anos, e depois de muito tempo arredado das grandes vitórias devido a motivos físicos, Djokovic ressurge agora em grande forma. Na final do torneio norte-americano, Djoko cometeu muito poucos erros, ao contrário de Federer, que procurava o oitavo título da carreira na prova.

Com este triunfo, Djokovic venceu o 70.º título ATP da carreira, completando o chamado Golden Masters, e subiu ao sexto lugar da hierarquia mundial, escalando quatro posições no ranking. Há menos de dois meses, recorde-se, o sérvio chegou a cair para fora do top-20. Rafael Nadal, que preferiu não competir na última semana para se poupar para o Open dos Estados Unidos (onde defenderá o título), continua na liderança, seguido de Roger Federer e Juan Martín Del Potro.

Em queda livre parece estar João Sousa. O tenista português - ainda o melhor nesse aspeto - foi eliminado na primeira ronda do torneio de Winston Salem, na Carolina do Norte (Estados Unidos) perante o italiano Andreas Seppi, naquela que foi a sua sétima derrota consecutiva (7-5 e 6-4), e caiu seis posições no ranking: é agora 67.º.