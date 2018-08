CR7 é o terceiro mais bem pago em publicidade no Instagram

Uma simples publicação no Instagram é equivalente a milhares de euros para alguns dos nomes mais influentes do mundo quando falamos em publicidade.

O Instagram está na moda e como tal muitas são as marcas que aproveitam este fenómeno para promover os seus produtos.

A verdade é que, para isso, tem de escolher os nomes mais influentes para os utilizadores desta rede social e o valor a pagar por cada publicação pode ultrapassar as centenas de milhões de euros.

Cristiano Ronaldo é considerado o melhor jogador do mundo, mas também nas redes sociais o internacional português bate recordes.

O agora número 7 da Juventus recebe aproximadamente 641.000 euros por cada publicação. E ainda que pareça muito, Ronaldo é o terceiro da lista dos que mais recebe pela publicidade no Instagram.

À frente do craque está Selena Gomez com cada publicação partilhada a render 684.000 euros e, em primeiro lugar, a irmã mais nova do clã Kardashian, Kyllie Jenner, que recebe um milhão de dólares por publicação (850.000 euros).

Kylie não é a única das irmãs Kardashians a fazer fortuna através de publicidade no instagram. Kim Kardashian surge em quarto lugar, atrás de Cristiano Ronaldo, com cada publicação a valer 616.000 euros, Kendall Jenner em 10º lugar com um rendimento de 410.000 euros e Khloe Kardashian em 11º a receber 410.000 euros.

Mas nem só de Kardashians se faz este top 15. Beyonce Knowles é a quinta mais bem paga com cada publicação a valer-lhe um total de 598.000 euros. Atrás surge Dwayne Johnson, o conhecido The Rock, com 556.000 euros.

O cantor Justin Bieber é o 7º mais bem pago com cada publicação a valer um total de 539.000 euros.

Entrando de novo no mundo do futebol, até porque Ronaldo ficou muito à frente de qualquer outro colega de profissão, Neymar é o 8º mais bem pago no negócio da publicidade do instagram com cada publicação a valer um total de 513.000 euros. Cada publicação de Lionel Messi vale um total de 427.000 euros.

O resto da lista é composto por jogadores de futebol como David Beckam ou Gareth Bale.