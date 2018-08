Calor. Aviso amarelo prolongado até quarta-feira em todo o país

Aviso teve início na semana passada e foi alargado até às 22h00 desta quarta-feira para os 18 distritos do país.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os 18 distritos do continente vão estar, até quarta-feira, sob aviso amarelo devido ao calor elevado que se vai fazer sentir.

O aviso prolonga-se até às 22h00 desta quarta-feira.

Além disso, vigora também o alerta vermelho por causa dos incêndios em sete distritos do país. O alerta vermelho foi acionado no sábado nos distritos de Braga, Bragança, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Esta segunda-feira, o adjunto nacional de operações da Proteção Civil, Alexandre Penha, explicou que a decisão de prolongar o alerta por mais dois dias se deveu ao aumento do número de ocorrências de incêndios registado. Em conferência de imprensa, o responsável justificou a decisão com o “prolongamento do quadro meteorológico” que se tem registado nos últimos dias e a inexistência de “um aumento substancial da humidade relativa”.

Desse modo, o dispositivo estará em alerta máximo até amanhã à meia-noite. Segundo Alexandre Penha, este é constituído pelos mesmo elementos, que nos últimos dias, já têm estado presentes nos distritos mais preocupantes.

Durante o fim de semana, o número de ocorrências aumentou: na sexta-feira registaram-se 73 fogos, no domingo deflagraram 113 incêndios e hoje já tinham sido contabilizados 75.