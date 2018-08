Diaby assina oficialmente com o Sporting por cinco temporadas

Esta terça-feira, o Sporting tornou oficial a contratação de Abdoulay Diaby - durante cinco anos - com uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. Diaby jogava no clube belga Brugge, que já tinha anunciado a saída do jogador para o Sporting.

O clube leonino conta agora com o avançado maliano de 27 anos. A equipa belga já tinha anunciado a sua saída para o Sporting, mas só agora o contrato foi oficialmente assinado, anunciou o clube de Alvalade.

Diaby é, assim, a oitava contratação para a temporada 2017/2018, por parte do Sporting.

O clube leonino já conta com os novos guarda-redes Viviano e Renan Ribeiro, os defesas Marcelo e Bruno Gaspar, o médio Sturaro e os extremos Nani e Raphinha.