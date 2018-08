23 detidos por suspeita de agressões em Alcochete continuam em prisão preventiva

Agressões aconteceram em maio na Academia do Sporting

O juiz de instrução do Tribunal do Barreiro confirmou esta terça-feira a prisão preventiva para os 23 suspeitos detidos na sequência das agressões em Alcochete.

Segundo o Observador, os detidos vão continuar em prisão preventiva durante mais três meses.

Esta decisão foi tomada no âmbito da reavaliação trimestral da medida de coação aplicada aos detidos. As medidas de coação são avaliadas de três em três meses, foi nesse sentido o juiz decidiu manter a prisão preventiva para todos os detidos.

Os suspeitos detidos em junho terão as suas medidas reavaliadas no próximo mês. Entre eles encontra-se Fernando Meses, o antigo líder da Juve Leo – a claque leonina – e o alegado líder do ataque à equipa.

Recorde-se que em maio, vários adeptos do Sporting invadiram a Academia de Alcochete, enquanto a equipa estava a treinar, tendo agredido os jogadores e a equipa técnica.