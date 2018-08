É oficial: Há mesmo água na Lua

Esta terça-feira, foi publicado um novo estudo pelo jornal online Proceedings of the National Academy of Sciences (FNAS), sobre a confirmação de que há, de facto, água na superfície lunar. Os dados foram recolhidos pela Moon Mineralogy Mapper, da NASA, que estava a bordo da sonda Chandrayaan-1.

De acordo com os dados recolhidos, e depois analisados pelos investigadores, a água está presente, maioritariamente, nas crateras junto dos polos norte e sul, e apresenta-se na forma sólida, uma vez que nestas áreas as temperaturas não sobem para além dos 157 graus Célsius negativos.

Os investigadores verificaram a existência de água através da capacidade refletora dos materiais, dados que foram recolhidos pela. A capacidade refletora permitiu analisar qual o material presente e em que estado se encontrava, visto que a absorção de infravermelhos difere consoante estes fatores.

No relatório, os investigadores referem que a água presente na Lua pode vir a ser "um recurso acessível a futuras missões de exploração, ou mesmo para a instalação de uma base de permanente na Lua".