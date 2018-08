Atriz de 'La Casa de Papel' está de férias em Portugal

A atriz Esther Acebo, que ficou reconhecida pelo seu papel na série ‘La Casa de Papel’, está de férias em Portugal.

Nas fotografias, partilhadas na página oficial do Instagram da atriz, é possível perceber que esta visitou a praia fluvial de Ferreirós do Dão, no concelho de Tondela, e ainda passou por Aveiro.

Em resposta a alguns seguidores, Esther Acebo aproveitou para elogiar Portugal, afirmando que o país “é maravilhoso”.

A atriz dava vida a Monica Gaztambide na série ‘La Casa de Papel’.

Ain't beach, bitch.. 🦀