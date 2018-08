IKEA quer estar mais próximo dos portugueses

Depois de ter atingido os 71% no top of mind em Portugal, índice que avalia a popularidade de uma marca e que foi mais alto do que em qualquer outro país, a marca está agora focada em mostrar a importância da casa para cada um, depois de ter “mudado a forma como as pessoas olhavam para ela”.

Antes do início do novo ano fiscal para o IKEA, os trabalhadores da marca sueca visitaram várias casas de clientes por todo o país para perceberem como eram usados os produtos e conseguirem ajustar as lojas ao ambiente real, assim como ao nível de vida dos consumidores.

A renovação da loja quatro vezes por anos e o os videos publicitários de histórias reais protagonizadas por atores profissionais são alguns dos pontos da nova estratégia do IKEA para se aproximarem dos portugueses e das suas casas.

A marca sueca continua a ter anúncios em televisões e jornais, mas o foco são cada vez mais as plataformas digitais. Uma das estratégias do site da marca é a realidade virtual, que permite explorar até cinco divisões onde o consumidor pode andar, explorar e adicionar ao carrinho de compras, e a inteligência artificial que permite aos consumidores tirarem duvidas a partir do chat.