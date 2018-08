Passeio da Fama de Hollywood recebe uma nova estrela

A mais recente celebridade no Passeio da Fama recebeu a estrela número 2.641

Esta terça-feira, a atriz Jennifer Garner recebeu a sua estrela no passeio da fama, em Hollywood. A atriz natural do Texas já conta com mais de 30 papéis em filmes, como “Com Amor, Simon”, “De Repente já nos 30”, “Juno” e “O Clube de Dallas”.

"Hoje para mim é um momento para marcar 24 anos realmente vividos com alegria, num trabalho que adoro muito. E poder compartilhar isso com minha família e amigos é bastante surpreendente e especial", confessou a atriz de 46 anos, à agência AFP.

Na cerimónia, em frente ao Dolby Theatre e o Chinese Teatre, estiveram presentes alguns dos seus colegas, como foi o caso de Steve Carell e Judy Greer.

"Esta é uma carreira pela qual eu posso ter algum mérito, mas não muito. A sorte desempenha um papel importante", referiu ainda Garner à AFP.