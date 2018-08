Asia Argento responde às acusações de assédio sexual

Após o The New York Times ter avançado com a notícia de que Asia Argento tinha assediado sexualmente Jimmy Bennet, a atriz veio, esta terça-feira a público negar “qualquer tipo de relação sexual” com o jovem.

“Nego e rejeito o conteúdo do artigo publicado pelo New York Times que circula nos media internacionais (…) Nunca tive uma relação sexual com Bennett”, escreveu a atriz e realizadora italiana num comunicado. Asia Argento acrescenta ainda estar a ser vítima de “perseguição”.

“Estou profundamente chocada ao ler estas informações absolutamente falsas”, afirma a atriz.

A italiana Asia Argento é uma das dezenas de mulheres que apresentou queixa contra Harvey Weinstein e uma das principais vozes e líder do movimento #MeToo. Porém, esta segunda-feira uma notícia avançada pelo The New York Times revelou não só que a atriz tinha tido relações sexuais com Jimmy Bennett quando este era ainda menor, mas também de ter realizado um acordo com o cantor no valor de 380 mil dólares para que este não avançasse com uma acusação de assédio sexual.