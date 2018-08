Velório de Pedro Queiroz Pereira realiza-se hoje na Basílica da Estrela

Cerimónias fúnebres estão marcadas para amanhã, pelas 11:00, no Mosteiro dos Jerónimos

O corpo de Queiroz Pereira, que morreu este sábado em Ibiza, vai estar em câmara ardente hoje na Basílica da Estrela, em Lisboa.

De acordo com a agência funerária Servilusa, as cerimónias fúnebres estão marcadas para amanhã, pelas 11:00, no Mosteiro dos Jerónimos, seguindo depois o funeral para o cemitério dos Olivais.

Pedro Queiroz Pereira, que muitos recordam com um dos grandes industriais portugueses, morreu este fim de semana, aos 69 anos, a bordo do seu iate, em Ibiza, Espanha.