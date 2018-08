Sousa Cintra. "Contas congeladas? As contas do Sporting não estão nada congeladas"

Sousa Cintra disse esta terça-feira que “as contas do Sporting não estão congeladas” e que tudo não passou de “uma fumaça”.

"Contas congeladas? As contas do Sporting não estão nada congeladas, de maneira nenhuma. Foi uma fumaça grande. Lamento que queiram manchar o nome do Sporting", disse o atual presidente do clube de Alvalade, depois de questionado acerca da tentativa de Bruno de Carvalho em congelar as contas do clube.

À margem da apresentação do jogador Diaby, Sousa Cintra afirmou que “houve tentativas, mas não passou disso”.

"É lamentável que tenham esses comportamentos. Quando cheguei ao Sporting, estavam de facto congeladas porque havia falta de pagamento. Houve tentativas, mas não passou disso, e assim continuará", garantiu o dirigente leonino.

Questionado ainda sobre a providência cautelar, Sousa Cintra disse que “são os advogados que estão tratar disso”.