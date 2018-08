Há 50 concelhos de 12 distritos do país que apresentam hoje risco máximo de incêndio

IPMA colocou também em risco muito elevado e em risco elevado de incêndio mais de uma centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Leiria, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira há cerca de 50 concelhos de 12 distritos de Portugal continental que se encontram hoje em risco máximo de incêndio.

Em risco estão os cerca de 50 concelhos dos distritos de Faro, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Bragança e Guarda.

Recorde-se que, na terça-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) informou que vai manter, pelo menos até ao do dia desta quarta-feira, o alerta vermelho em sete distritos do país, tendo ainda alertado para a intensidade do vento que se vai fazer sentir.