Bruno de Carvalho esclarece polémica nas redes sociais...e desta vez não é sobre o Sporting

Bruno de Carvalho voltou a usar as redes sociais para esclarecer um assunto polémico, mas que desta vez nada tem a ver com o Sporting.

O ex-presidente do clube deixou uma mensagem à sua filha Catarina, aproveitando para desmentir a polémica em torno de uma alegada relação com a ex-atriz dos Morangos com Açúcar, Inês Simões.

"Aqui está a minha "ligação" especial! Não se chama Joana, não se chama Claúdia, não se chama Inês... Chama-se Catarina!", lê-se na publicação de Bruno de Carvalho.