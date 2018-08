Esta cerveja é portuguesa e é considerada uma das melhores do mundo | Foto

É uma cerveja portuguesa, chama-se Maldita e foi agora considerada uma das melhores do mundo. Este ano, a Maldita já arrecadou quatro prémios no International Beer Challenge e é também uma das marcas finalistas do World Beer Awards de 2018.

É uma cerveja artesanal e concorreu a estes prémios com mais de 700 cervejas de 30 países diferentes e os produtos que a marca tem para oferecer são vários, como é o caso da English Barleywine, Robust Porter e Bohemian Pilsener.