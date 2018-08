Ronaldo quer vencer “a Liga dos Campeões com a Juve”

Numa entrevista publicada esta quarta-feira, pela plataforma DAZN, Cristiano Ronaldo diz querer "ganhar a Liga dos Campeões com a 'Juve'", e revela que está concentrado neste ponto “sem que seja uma obsessão”.

A nova aquisição portuguesa do clube italiano Juventus afirma que se vai ”concentrar [em ganhar a Liga dos Campeões], com os companheiros de equipa, sem que seja uma obsessão". "Depois veremos o que acontece, se é este ano, no próximo ou no seguinte", diz o craque.

Para além da motivação no novo clube, Ronaldo demonstra-se satisfeito o dia a dia em Itália. "Fiquei surpreendido de maneira positiva. Treinamos de forma dura, duas vezes por dia. Adoro os métodos de treino, a mentalidade. É muito, muito profissional".

Relativamente à saída do Real Madrid, clube onde jogou durante nove anos, Cristiano Ronaldo diz que foi de facto "uma decisão fácil". "O que fiz no Real Madrid foi incrível. Ganhei tudo e fiz muitos amigos lá, são como família. Mas a 'Juve' mostrou que me queria mais do que qualquer outro. Deram-me uma oportunidade e eu fiquei muito feliz. Vou tentar fazer história também neste clube", acrescentou.