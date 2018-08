Filha da atriz Graça Lobo pede ajuda: “Isto é trabalho para um hospital, não para mim” | Fotos

Esta terça-feira, Sarah Anahory Vapaos, filha da atriz Graça Lobo, escreveu uma publicação no Facebook sobre o estado de saúde da mãe, onde partilhou fotos em que esta aparece quase irreconhecível. “Precisamos de ajuda”, lê-se na publicação.

De acordo com a filha de Graça Lobo, a atriz “voltou para as urgências (pela terceira vez) ontem às 11 da noite com dores violentíssimas e jovem médico teima em não internar apesar de tudo, apesar da coerência do meu discurso e meus argumentos. Precisamos de ajuda. [sic]”

O estado de Graça Lobo está bastante debilitado, pois esta chega a ter dores tão intensas “em que berra”e “incontinência insuportável de tão grave que é - por causa da medicação para o coração e enfisema pulmonar, porque retêm líquido seus órgãos estão afetados [sic]”

Sarah realça ainda que Graça Lobo "diz que já não quer vir para casa, que quer ir para Santa Maria ou outro hospital em Lisboa. Eu quero que a vejam em oncologia ou num hospital qualquer em que a tratem, um qualquer é melhor do que cá em casa! Eu não tenho condições!" e acrescenta ainda “Isto é um trabalho para um hospital, não para mim!”

Graça Lobo tem 79 anos e começou a vida artística na Casa da Comédia. Fundou a Companhia de Teatro de Lisboa e atuou em locais como o Teatro Nacional D. Maria II, o Teatro São Luiz, La Mamma Experimental Theatre & Etc/New York e o Festival Internacional de São Francisco (1980).