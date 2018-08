Estrela das séries da Disney está irreconhecível

O ator norte-americano Shaun Weiss, que fez parte de vários filmes da Disney, encontra-se em reabilitação. O anúncio foi feito pelo próprio através das redes sociais.

“Neste momento, estou num esforço para me libertar de padrões autodestrutivos de comportamento e abuso de drogas que me deixam no fundo do poço - na verdade, abaixo do fundo do poço. Internei-me num centro de reabilitação a longo prazo”, escreveu o ator na sua página de Facebook.

No texto, partilhado com todos os seus seguidores, Shaun Weiss admitiu que “sem um tratamento imediato” a sua vida estava “em perigo iminente”.

Além disto, o ator, que completa 40 anos no próximo dia 27 de agosto, agradeceu ainda todo o carinho e apoio que tem recebido dos fãs.

Nas suas últimas imagens, o ator aparece irreconhecível.

Recorde-se que Shaun Weiss foi várias vezes detido pela polícia devido a condução sob efeitos de drogas e por desordem na via pública, sendo que a última vez foi no início deste mês.