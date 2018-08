Viúva de Zeca Afonso surpreendida com proposta de Panteão Nacional

Esta quarta-feira, a viúva do cantor Zeca Afonso, Zélia Afonso, disse estar surpreendida com a proposta da translação dos restos mortais do cantor para o Panteão Nacional.

“A única coisa que eu posso acrescentar é dizer que foi uma surpresa e que o Zeca pediu que fosse [sepultado] em campa rasa, em Setúbal, e eu estou determinada” a que isso continue, disse Zélia Afonso à Lusa.

Zélia disse ainda que não compreende o porquê de a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) ter apresentado essa proposta agora.

Apesar de qualquer um ser livre de apresentar uma proposta, a viúva referiu que “cabe à família” decidir. “Não ofende ninguém, não perturba nada. A mim, por acaso, perturba-me porque tenho de responder”, disse, acrescentando que a família irá tomar uma decisão sobre a proposta.

Ontem a SPA defendeu a translação dos restos mortais de Zeca Afonso para o Panteão Nacional, dizendo que esse é o tributo e homenagem que o país “deve a quem como mais ninguém o soube cantar em nome dos valores da liberdade, da democracia, da cultura e da cidadania”.