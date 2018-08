Nova tendência de verão preocupa dermatologistas

A técnica de ‘contouring’ é, normalmente, usada na aplicação de maquilhagem quando se quer criar uma impressão de sombra ou de uma estrutura óssea facial mais forte. O objetivo é criar uma melhor definição da área em questão, como por exemplo fazer parecer o nariz mais longo. Porém, há quem uso o sol para realizar esta técnica.

A modelo Joan Smalls é uma das pessoas que segue esta nova técnica de beleza. À revista Glamour, explicou que a sua “melhor dica” para um bom ‘contouring’ é deixar as partes que quer escurecer sem proteção solar, explicando que as zonas protegidas “ficam mais claras, pois não ficam bronzeadas pelo sol”.

Joan Smalls acaba por utilizar o protetor solar como iluminador, ou seja, o produto que faz o contrário do ‘contouring’. A modelo deixa, por exemplo, as maçãs do rosto desprotegidas.

A Glamour falou com dermatologistas e todos eles desaconselham a prática. Os especialistas recomendam que toda a área corporal exposta ao sol seja coberta por protetor solar.