Trump afirma que Cohen “inventou histórias para conseguir um acordo” com o tribunal

À luz da audiência, desta terça-feira, em que Michael Cohen – ex-advogado de Donald Trump – admitiu ser culpado por pagar a mulheres a pedido do agora Presidente norte-americano, "com a intenção de influenciar as eleições", Trump utilizou o Twitter para criticar as afirmações de Cohen em tribunal.

"Se alguém procura um bom advogado, sugiro vivamente que não contrate os serviços de Michael Cohen", escreveu Trump.

"Michael Cohen declarou-se culpado de duas acusações de violação das leis de financiamento das campanhas que não são um crime", afirmou o líder norte-americano, acrescentando que o ex-advogado terá “inventado histórias” para conseguir um “acordo” com o tribunal.

"A 'Justiça' pegou num caso de impostos com 12 anos, entre outras coisas, exerceu enorme pressão sobre ele e, ao contrário de Michael Cohen, ele recusou 'vergar' – [Cohen] inventou histórias para conseguir um 'acordo'", afirma Trump.

Cohen admitiu ser culpado de cinco acusações de fraude fiscal, uma fraude bancária e duas violações das leis de financiamento das campanhas eleitorais. O ex-advogado terá pago a duas mulheres que afirmavam ter tido um caso com Donald Trump, para que estas permanecessem em silêncio, "com a intenção de influenciar as eleições”, tudo a pedido do atual Presidente dos EUA.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!