Trissomia 21. Piada de Luís Filipe Borges e namorada gera indignação

As críticas não tardaram a surgir, entre elas está a mãe de uma criança com a doença

O humorista Luís Filipe Borges e a namorada, Sara Santos, têm um segmento gastronómico humorístico no site NIT. Na última publicação, o casal fez uma piada sobre trissomia 21, o que acabou por gerar polémica nas redes sociais.

No texto pode ler-se: “A nossa vida só piorou quando começámos a ouvir alguém a rir de forma alarve na mesa ao lado. Imaginem uma foca com trissomia à gargalhada. Era assim”.

Em resposta, a mãe de um menino com trissomia 21 e blogger, Andreas Paes de Vasconcellos, manifestou-se no Instagram:“Lamentável!! É isto que sinto quando em pleno séc. XXI se faz piada com a Trissomia (…) Confesso que tive de ler duas vezes para perceber tamanha idiotice e ignorância deste pseudo comediante. Aproveito para informar que o meu filho não se ri como uma foca mas tem algo que muitas pessoas que por mais se esforcem nunca alcançarão… uma felicidade pura! Agora vou só ali rir um pouco com minha foca com tamanhas barbaridades! Enfim...”.