FC Porto. Marega reintegrado nos trabalhos

O avançado do Mali já poderá defrontar o Vitória de Guimarães no sábado, caso Sérgio Conceição assim o entenda

Marega já trabalhou integrado junto aos restantes companheiros do plantel principal do FC Porto no treino matinal dos dragões na manhã desta quarta-feira, no Olival. O avançado do Mali, recorde-se, esteve afastado algumas semanas devido a "falta de compromisso", segundo chegou a admitir o técnico Sérgio Conceição, numa altura em que se encontrava em negociações com os ingleses do West Ham.

Agora, se o treinador assim o entender, Marega já poderá defrontar o Vitória de Guimarães no próximo sábado, na terceira jornada do campeonato nacional. No boletim clínico divulgado pelo clube azul-e-branco constam quatro nomes: Diogo Costa (trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), Danilo (treino condicionado e trabalho de ginásio) e Tiquinho Soares (tratamento).

Na época passada, Marega foi uma das principais armas do FC Porto no resgate do título nacional: cumpriu 41 jogos e marcou 23 golos, naquela que foi a melhor temporada da sua carreira. Aos 27 anos, prepara-se agora para entrar no segundo ano consecutivo de dragão ao peito, a que se junta ainda a segunda metade da temporada 2015/16, quando foi contratado ao Marítimo.