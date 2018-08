Jorge Jesus "O Sporting já não está habituado a perder com o Benfica, estava, mas agora já não está"

Jorge Jesus fez esta quarta-feira algumas declarações sobre o dérbi do próximo sábado e garantiu que “o Sporting já não está habituado a perder com o Benfica”.

"Não há favoritos, mas há sempre uma percentagem maior para a equipa que joga em casa. O Sporting já não está habituado a perder com o Benfica, estava, mas agora já não está”, comentou Jorge Jesus, em declarações à SIC, acerca daquele que é, em nove anos, o primeiro duelo entre os clubes em que não estará presente.

Além disto, o atual treinador do Al-Hilal garante ainda que os jogadores do Sporting “já vão à Luz com uma confiança completamente diferente” e aproveitou para elogiar o trabalho do atual presidente do clube de Alvalade, Sousa Cintra, afirmando que a saída de jogadores não serve como “desculpa”.

"Saída dos jogadores? Conseguiram fazer regressar a maior parte deles, o presidente Sousa Cintra fez um trabalho espetacular. Perderam o William, o Gelson e o Rui Patrício mas os outros titulares estão lá. Não vejo que por aí possa haver desculpas”, concluiu.