Incêndio em casa devoluta no centro do Porto

Deflagrou esta quinta-feira um incêndio numa casa devoluta, na Rua da Conceição, centro do Porto, o que obrigou ao corte da via.

De acordo com a agência Lusa, fonte dos Bombeiros Sapadores terá informado que o combate ao incêndio ainda está a decorrer. Contudo, a situação está controlada, uma vez que não existe perigo de propagação aos outros edifícios.

No combate ao incêndio estão 12 bombeiros, auxiliados por três viaturas. A PSP está também no local para controlar a circulação do trânsito, depois do corte da via, de sentido único.