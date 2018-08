As duas vítimas mortais do ataque terrorista na manhã desta quinta-feira nos subúrbios de Paris, em França, são a mãe e a irmã do atacante, de acordo com as autoridades francesas.

De acordo com a AFP, o atacante acabou por ser morto pela polícia, depois de se barricar num pavilhão após o ataque.

Há ainda uma mulher gravemente ferida na sequência do atentado.

O Daesh já reivindicou o ataque.