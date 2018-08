Federação de Ginástica cria linha telefónica para reportar crimes de assédio e abuso sexual

A presidente do organismo, Morinari Watabe, afirmou que é estimado que, só no primeiro ano de existência da linha telefónica, possam ser reportados cerca de mil casos

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou esta quinta-feira a criação de uma linha telefónica para crimes de assédio e abuso sexual no desporto.

De acordo com a AFP, a presidente do organismo, Morinari Watabe, afirmou que é estimado que, só no primeiro ano de existência da linha telefónica, possam ser reportados cerca de mil casos.

Segundo Morinari Watabe, tanto os atletas, como seus familiares, poderão contactar a linha, indiferentemente da sua localização a nível mundial. Além disto, a presidente acredita ainda que esta é uma medida capaz de dissuadir potenciais agressores sexuais, como também trazer mudanças na cultura da ginástica.

Esta medida, faz parte do plano de criação da Fundação de Ética na Ginástica, que será votado em dezembro pelas federações nacionais.

Recorde-se que, apenas há alguns meses, o antigo médico da seleção norte-americana Larry Nassar foi considerado culpado por abusar sexualmente de mais de 265 vítimas. Também o antigo técnico da seleção de ginástica artística brasileira Fernando de Carvalho Lopes foi acusado por mais de 40 vítimas de abuso sexual.