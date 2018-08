Donald Trump declara estado de emergência no Havai

O furacão Lane vai passar esta quinta-feira pelo Havai. São esperados ventos com velocidades na ordem dos 250 quilómetros por hora, chuvas torrenciais e ondulação perigosa.

Apesar de ter perdido um pouco da sua força, o furacão Lane está na categoria 4, o segundo nível mais elevado da escala.

A população local tem corrido aos supermercados e bombas de gasolina para se abastecer. Há muitos serviços que estão encerrados, tendo o presidente da câmara de Honolulu aconselhado a população a prevenir-se.

Em 1992 um furacão, também de categoria 4, provocou seis mortos e destruiu mais de 14 mil habitações.

Donald Trump declarou estado de emergência para Havai depois de David Ige, governador do estado norte-americano, ter feito o apelo ao presidente. "O estado do Havai e os seus cidadãos estão a recuperar do impacto das erupções do vulcão Kilauea e dos terramotos, assim como das severas tempestades que afetaram Kauai e a dicada e condado de Honolulu. Isso diminui ainda mais a atual capacidade limitada para responder a impactos como um furacão", alertou o governador. "Assim, é necessário para mim pedir que os recursos federais estejam disponíveis para o Estado do Havai numa altura em que o Estado respondeu a este evento histórico."

Everyone in the path of #HurricaneLane please prepare yourselves, heed the advice of State and local officials, and follow @NWSHonolulu for updates. Be safe! https://t.co/kCwtL8UxNI