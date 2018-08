Lâmpadas de halogéneo proibidas a partir de setembro na Europa

Esta medida vai ser implementada para que as emissões de dióxido de carbono sejam reduzidas e as contas da luz também

No dia 1 de setembro, depois de cerca de 60 anos em uso, as lâmpadas de halogéneo vão ser proibidas, passando a ser substituídas por LED. Lâmpadas de categoria B ou superior na escala de eficiência continuam a ser permitidas.

De acordo com os especialista, esta medida vai reduzir as emissões de dióxido de carbono, assim como as contas da luz. As lâmpadas LED consomem cinco vezes menos energia e duram entre 15 a 20 anos, contra os dois anos das lâmpadas de halogéneo. Até que entre em vigor esta nova lei, será possível continuar a vender lâmpadas de halogéneo.

"Esta é uma excelente notícia tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente. As pessoas podem esperar uma economia gigantesca graças ao fato das lâmpadas LED durarem muito mais e custam muito menos do que as de halogéneo", explicou o porta-voz do European Environmental Bureau e da Coolproducts, Mauro Anastacio.