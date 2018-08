Basquetebol. Benfica termina ligação com Nuno Oliveira (com vídeo)

Nuno Oliveira já não é jogador do Benfica. Em comunicado no seu site oficial, os encarnados despediram-se do base português de 29 anos, que jogou de águia ao peito nas últimas três temporadas, onde conquistou oito troféus, com destaque para um campeonato (2016/17) e duas Taças de Portugal (2015/16 e 2016/17).

O clube da Luz está entretanto envolvido numa polémica relacionada com o cargo de treinador. As águias anunciaram o espanhol Arturo Álvarez como novo timoneiro, na sequência de uma temporada onde venceram Taça da Liga e Supertaça mas não lograram sequer chegar à final do campeonato, mas José Ricardo, técnico da época passada, garante ainda não ter chegado a acordo para a rescisão.

"Neste momento sou treinador do Benfica, tenho um contrato por mais dois anos e até hoje não há rescisão", explicou o técnico natural da Póvoa do Varzim ao jornal "O Jogo", revelando ter sido impedido de entrar nas instalações do clube: "Continuo a ser treinador do Benfica e foi nessa condição que me apresentei no dia 20 nas instalações do clube, para tratar do início de época com os meus superiores hierárquicos. Não me deixaram entrar e até hoje não houve qualquer contacto. A situação está nas mãos do meu advogado."