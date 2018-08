Vai ser premiado quem reciclar

A EGF, empresa de tratamento e valorização de resíduos, com o apoio do POSEUR, Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, da Comissão Europeia, lançou um programa que irá premiar quem recicla. O programa foi divulgado esta quinta-feira.

Trata-se de um programa avaliado em 2.6 milhões de euros, dedicado à sensibilização ambiental das áreas da educação e comércio, contando também com os cidadãos.

Um dos projetos revelado no comunicado é o “Recycle Bingo”, um projeto para todos que vai premiar quem entregar mais embalagens no ecoponto, através de uma aplicação no telemóvel. De acordo com o comunicado da EGF, este acaba por ser uma espécie de jogo em que à medida que se vai reciclando, vão-se desbloqueando “ecogifs”. Os “ecogifs” serão colecionados num que cartão que, à semelhança do bingo, quando estiver preenchido dá direito a prémios, como por exemplo bilhetes de cinema.

Para além do “Recycle Bingo” foi ainda criada uma medida em que, por cada saco de embalagens de plástico, de metal e de pacotes de bebidas entregues numa escola, uma pessoa pode receber 50 cêntimos. No final, a melhor escola do município recebe um prémio.