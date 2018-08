Atletismo. Sergey Bubka ilibado das acusações de corrupção

O antigo atleta ucraniano, especializado no salto com vara, era investigado por suspeitas de transferências ilícitas para os Estados Unidos

Sergey Bubka, antigo atleta ucraniano especializado no salto com vara e atual vice-presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), foi ilibado das acusações de corrupção de que vinha a ser investigado pela Unidade de Integridade no Atletismo (AIU).

O presidente do Comité Olímpico da Ucrânia e membro honorário do Comité Olímpico Internacional (COI) era suspeito de ter realizado transferências ilícitas para os Estados Unidos, nomeadamente uma no valor de 45 mil euros em 2009 que teria tido como destinatário Valentin Balakhnichev, antigo presidente da federação russa, ex-tesoureiro da IAAF e um dos principais nomes envolvidos no escândalo relacionado com o doping na Rússia.

De acordo com o jornal francês "Le Monde", Balakhnichev terá transferido essa exata quantia para Papa Massata Diack, o filho do antigo presidente da IAAF Lamine Diack e outro dos nomes principais do escândalo. O senegalês continua sob investigação da AIU.