Incêndio em Alfândega da Fé com duas frentes ativas

Estão 183 operacionais, com 63 veículos e cinco meios aéreos a combater o incêndio que esta quinta-feira deflagrou em Alfândega da Fé, distrito de Bragança.

O alerta foi dado pelas 15h13, segundo o site oficial da Proteção Civil.

"O fogo tem duas frentes ativas e está a consumir mato numa zona de difíceis acessos. Estamos a reforçar o Teatro de Operações (TO) com os meios disponíveis", afirmou o comandante operacional do Comando Distrital de Socorro de Bragança, Noel Afonso, à Lusa.

O incêndio continua com duas frentes ativas estando a consumir uma área de mato.