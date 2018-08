Zero diz que qualidade da água do Tejo pode estar a ser prejudicada

A associação ambiental portuguesa Zero revelou um "conjunto de fatores" que prejudicam a qualidade da água no Tejo, com especial foco na barragem do Fratel, no concelho de Vila Velha de Ródão.

A Zero defende que a Convenção de Albufeira - um acordo entre Espanha e Portugal para aproveitar os rios transfronteiriços - deve ser alvo de estudo.