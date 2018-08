Saiba como vai estar o tempo esta sexta-feira

Para esta sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, no continente, céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar-se temporariamente muito nublado no litoral oeste até meio da manhã.

Relativamente às temperaturas mínimas, estas vão variar entre os 14 graus Celsius em Bragança, Braga e Porto, e entre os 24 graus Celsius em Faro. As máximas entre os 25 em Aveiro e os 38 em Évora.

Recorde-se que hoje mais de meia centena de concelhos de dez distritos do país apresentam um risco máximo de incêndio, de acordo com o IPMA, devido às elevadas temperaturas que se vão fazer sentir em algumas zonas.