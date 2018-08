Manuel Luís Goucha dá 1500 a jovem sobrevivente de cancro

Esta quinta-feira, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa – ‘Você na Tv’ – um jovem que sofreu de cancro durante 10 anos, e que foi obrigado a amputar uma das pernas. Emocionado com a história do jovem, o apresentador deu-lhe um cheque no valor de 1500 euros para que o jovem pudesse voltar a estudar.

Nuno foi um dos convidados das manhãs da TV para contar a sua história. O jovem esteve durante 10 anos a sofrer de um tipo de cancro muito grave, o que levou à amputação de uma das suas perna, tendo sido submetido a uma cirurgia em fevereiro.

O jovem estava a tentar angariar dinheiro para poder voltar a estudar em setembro e, para isso, criou uma plataforma na internet onde deixou um apelo. "Já foi aprovado com sucesso e começa as aulas em setembro, mas para tal acontecer precisa da vossa ajuda para pagar as mensalidades da sua formação". Nesta altura, Nuno já contava com 3700 euros, mas faltavam-lhe outros 1500.

"Tem aqui os 1500€ que faltam. Sou eu que os dou, são do meu bolso", disse Manuel Luís Goucha em direto na televisão, quando ofereceu o resto do dinheiro que faltava a Nuno.