Furacão Lane visto do espaço | Vídeo

A NASA captou imagens do furacão Lane, visto da Estação Espacial Internacional.

O furacão Lane é considerado de categoria 4 – a segunda mais alta da escala. Com ventos a ultrapassar os 250 quilómetros por hora, chuvas torrenciais e ondulação perigosa, o furacão dirige-se para o Havai, onde já foi declarado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, estado de emergência.

Já na madrugada desta sexta-feira vários edifícios no estado do Havai ficaram destruídos, não havendo ainda um balanço oficial dos estragos. Prevê-se que, ao final da tarde desta sexta-feira, o furacão esteja ainda mais perto do arquipélago, a cerca de 80 milhas de distância da ilha mais a sul, Olahu.

#HurricaneLane in the early morning hours near #Hawaii. The crew of the @Space_Station sends much aloha to everyone there. pic.twitter.com/raPh37MZH9